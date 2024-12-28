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Европе предрекли борьбу за российский СПГ

Bloomberg: Европа будет вести борьбу с Азией за поставки российского СПГ
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Shutterstock

Европе все больше приходится конкурировать с Азией за поставки сжиженного природного газа (СПГ) от мировых производителей, включая Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации cказано, что в текущем году Евросоюз купил рекордные объемы российского сжиженного природного газа, несмотря на призывы некоторых официальных лиц к введению эмбарго. Однако все еще нет общерегионального запрета на импорт СПГ из России.

Как отмечает Bloomberg, запасы газа в Европе сократились примерно до 75% заполненности, что произошло на месяц раньше, чем в прошлом году.

«Это тревожный знак, не только для того, что осталось от отопительного сезона, но и для усилий по накоплению запасов позднее, в 2025 году», — говорится в материале.

24 декабря сообщалось, что ЕС опустошает свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами с момента начала энергетического кризиса в 2022 году на фоне холодной погоды и сокращения морского импорта.

Ранее Путин оценил возможность поставок газа в ЕС через Польшу.

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