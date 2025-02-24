Суд завершил банкротство компании осужденного экс-министра Абызова

Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении АО «Группа Е4» с непогашенными долгами перед 226 кредиторами в размере более 34,6 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

«Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными», — говорится в судебном акте.

Суд постановил, что конкурсным управляющим Ириной Москвиной в ходе процедуры конкурсного производства были проведены все необходимые мероприятия: меры по выявлению, формированию, оценке и реализации конкурсной массы. Также была представлена информация сообщения регистрирующих органов об отсутствии недвижимого имущества должника, зарегистрированных прав на земельные участки, транспортные средства.

«Группа Е4» некогда была крупнейшей инжиниринговой компанией полного цикла, которая объединяла российские и зарубежные предприятия, расположенные в 27 субъектах России и в других странах. Она была признана банкротом в октябре 2016 года по заявлению московского ЗАО «Аксиома права», долг перед которым составлял около 2 млн рублей.

«Группа Е4» была подконтрольна осужденному бывшему министру РФ Михаилу Абызову.

В 2012–2018 годах Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году. Предпринимателю предъявили обвинения в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

В 2013 году Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 млн рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Его подельникам были назначены сроки от 5 до 12 лет.

Ранее компания ООО «РУ-КОМ» Абызова перешла в собственность российского государства.