Украдено 4 миллиарда: задержан экс-министр Абызов. LIVE

- 559369 просмотров Алдонин играет за сборную мира в Китае после похорон Началовой
- 461084 просмотра «Подагра ее сломила»: зачем Началовой были нужны деньги от Фролова
- 377080 просмотров Ученые назвали симптомы, указывающие на рак мозга
- 325491 просмотр На удачу: что дочь подарила Началовой перед смертью
- 238682 просмотра Почему Началова оставила фамилию Алдонина после развода
- 229839 просмотров В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
- 197226 просмотров «Во всем виноват он!» Назван виновник трагедии Началовой
Владимир Путин также в курсе задержания Абызова. Президент России был заблаговременно проинформирован о подозрениях в отношении экс-министра Михаила Абызова, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президенту было доложено заранее [о деле Абызова]», - сказал он.
«Если будет доказано, что он сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве РФ, то этот факт сам по себе означает нарушение закона», - сказал Осипов.
«Известно, что к нему предъявляли претензии его партнеры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом», - цитирует ТАСС пресс-секретаря Медведева.
Претензии к Абызову связаны не с работой в кабмине, а с коммерческой деятельностью, говорит Осипов. «Как я понимаю, речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства предыдущего состава. Речь идет о его коммерческой деятельности», - сказал Осипов, комментируя задержание экс- министра.
Дмитрий Медведев проинформирован о задержании Абызова по делу о хищении 4 млрд рублей, сообщил пресс-секретарь премьера. «Председатель правительства РФ безусловно в курсе текущей информационной повестки», - приводит ТАСС слова Олега Осипова.
Модератором той сессии, «Будущее открытого и цифрового государственного управления», выступил как раз Абызов. «То есть если бы вас не было, жизнь была бы лучше?», - поинтересовался он тогда у Дворковича. Но тот с такой трактовкой не согласился.
Во время Инвестиционного форума в Сочи в феврале 2018 года, Дворкович рассказал, что вице-премьеры «занимаются не тем», а вообще должны «делать другие вещи». «Я считаю, что вице-премьеры в идеале должны иметь другие функции, должны управлять проектами, а не быть инструментом согласования тех позиций, по которым есть разногласия», - заявил он тогда.
Не вошел в состав обновленного Кабмина и уже бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, который считался близким к Абызову. Напомним, что после ухода с поста, Дворкович работает сопредседателем в фонде Сколково. Кроме того, он стал президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
СК особенно интересует деятельность Абызова в 2011-2014 годах. То есть в тот период, когда тот координировал деятельность Открытого правительства (с 21 мая 2012 по 18 мая 2018 года). Однако после переизбрания Владимира Путина президентом России эта должность была упразднена. В новый состав правительства Абызов не вошел.
«В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России», - уточнила представитель СК России Светлана Петренко.
Действия фигурантов квалифицированы по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество).
«Совершая хищение в составе преступного сообщества денежные средства в размере 4 млрд рублей принадлежащих организациям «СИБЭКО» и «РЭС» в особо крупном размере, Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны», - говорится в сообщении СК.
Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.
Как указывает СК, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей.
Их обвиняют в обмане акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии.
Соучастниками Абызова указываются Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.
По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.
Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, сообщается на сайте Следственного комитета.
Добрый вечер, уважаемые читатели. В Москве задержан экс-министр Михаил Абызов. Он подозревается в мошенничестве и организации преступного сообщества. Ключевые моменты этой истории в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».