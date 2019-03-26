Украдено 4 миллиарда: задержан экс-министр Абызов. LIVE

Во время Инвестиционного форума в Сочи в феврале 2018 года, Дворкович рассказал, что вице-премьеры «занимаются не тем», а вообще должны «делать другие вещи». «Я считаю, что вице-премьеры в идеале должны иметь другие функции, должны управлять проектами, а не быть инструментом согласования тех позиций, по которым есть разногласия», - заявил он тогда.