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Компания экс-министра Абызова перешла в собственность государства

Компания «РУ-КОМ» экс-министра Абызова перешла в собственность России
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Компания ООО «РУ-КОМ» бывшего министра Михаила Абызова перешла в собственность российского государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы компании.

В 2022 году Гагаринский районный суд Москвы вынес решение о взыскании доли бывшего чиновника в уставном капитале компании в размере 100%. Процедура конфискации имущества Абызова началась 6 января 2025 года.

Согласно данным сервиса «БИР-Аналитик», с 16 января текущего года произошла смена состава учредителей компании, теперь ею владеет Росимущество. Эта информация подтверждаются данными Единого государственного реестра юридических лиц.

В 2012-2018 годах Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

По данным следствия, экс-министр и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012-2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.

На имущество Абызова и других обвиняемых, а также на подконтрольные им компании стоимостью свыше 37 млрд рублей был наложен арест для возмещения причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что имущество бывшего замминистра обороны Иванова может перейти государству.

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