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Названо время возобновления работы СПБ Биржи

СПБ Биржа объявила о возобновлении торгов
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СПБ Биржа

СПБ Биржа возобновила торги ценными бумагами в 9:30 мск, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Как уточнили в пресс-службе торговой площадки, участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки. Причину приостановки торгов не раскрыли.

СПБ Биржа с 7:00 мск приостановила торги на неопределенный срок из-за технического сбоя в работе средств проведения торгов, сообщала пресс-служба торговой площадки 24 февраля.

Как отмечали в пресс-службе организации, причина сбоя до конца не была ясна. Специалисты выясняют, что произошло, отмечали там.

В январе пресс-служба СПБ Биржи сообщала, что торговая площадка начнет с февраля проводить торги и по выходным дням, а именно по субботам и воскресеньям с 10:00 до 19:00 мск. Такое решение было принято по запросу участников торгов, отмечали в пресс-службе.

В конце лета СПБ Биржа представила финансовый отчет, в котором говорилось, что совокупный убыток торговой площадки по итогам первого полугодия 2024 года вырос на 24,4% и составил 657,58 млн рублей. Для сравнения: убытки биржи на конец июня 2023 года составляли 528,75 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что российская биржа готова оспорить американские санкции.

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