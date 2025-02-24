СПБ Биржа приостановила торги

СПБ Биржа с 7:00 мск приостановила торги на неопределенный срок из-за технического сбоя в работе средств проведения торгов, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Как отметили в пресс-службе организации, причина сбоя до конца не ясна. Специалисты выясняют, что произошло, отметили там. О времени возобновления торгов ценными бумагами биржа пообещала сообщить позднее.

В январе пресс-служба СПБ Биржи сообщала, что торговая площадка начнет с февраля проводить торги и по выходным дням, а именно по субботам и воскресеньям с 10:00 до 19:00 мск. Такое решение было принято по запросу участников торгов, отмечали в пресс-службе.

В конце лета СПБ Биржа представила финансовый отчет, в котором говорилось, что совокупный убыток торговой площадки по итогам первого полугодия 2024 года вырос на 24,4% и составил 657,58 млн рублей. Для сравнения: убытки биржи на конец июня 2023 года составляли 528,75 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что российская биржа готова оспорить американские санкции.