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Стало известно, на сколько выросли убытки СПБ Биржи с начала года

Убытки СПБ Биржи за полгода выросли почти на четверть

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СПБ Биржа

Совокупный убыток СПБ Биржи по итогам первого полугодия вырос на 24,4% и составил 657,58 млн рублей. Об этом говорится в финансовом отчете торговой площадки.

Для сравнения: убытки биржи на конец июня 2023-го составляли 528,75 млрд рублей.

Ценные бумаги СПБ Биржи отреагировали на новость негативно. По состоянию на 15:30 по московскому времени акции упали на 1,41%, до 132,6 рубля за штуку.

В начале ноября 2023 года минфин США ввел блокирующие санкции в отношении СПБ Биржи. Это привело к приостановке торгов иностранными активами на площадке.

В июне этого года ограничения в отношении СПБ Биржи также ввела Великобритания.

Кроме того, в начале лета под санкции Запада попала Мосбиржа вместе с Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД).

Ранее в России захотели создать еще одну биржу для торгов акциями.

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