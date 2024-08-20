Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская биржа готова оспорить американские санкции

Мосбиржа планирует оспорить наложенные американские санкции

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Группа «Московская биржа» намерена оспорить санкции США, введенные в июне 2024 года. Об этом в Telegram-канале «Клуб защиты прав инвесторов» рассказал представитель юридического консультанта группы — компании «Степ Форвард».

В планы группы, куда входят Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ), также входит обращение в OFAC для разъяснения применения генеральных лицензий при разблокировке активов.

OFAC выдало лицензию на сворачивание операций с этими компаниями до 12 октября 2024 года. Аналогичную лицензию выдало и британское OFSI для разблокировки активов, структурированных через НРД.

По данным юридической компании Delcredere, казначейство Бельгии и минфин Люксембурга не применяют санкции США и Великобритании при разблокировке активов на счетах НРД. Однако Euroclear и Clearstream могут потребовать дополнительные лицензии при наличии связи активов с этими юрисдикциями.

Лицензия OFAC потенциально позволяет разблокировать активы НКЦ в американских банках-корреспондентах, но те заявили, что ею смогут воспользоваться только американские лица.

В конце мая депозитарий СПБ Биржи подал в OFAC (Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США) обращение для разблокировки финансовых активов иностранных клиентов.

Индекс Мосбиржи превысил 2 900 пунктов впервые с начала месяца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами