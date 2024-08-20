Российская биржа готова оспорить американские санкции

Группа «Московская биржа» намерена оспорить санкции США, введенные в июне 2024 года. Об этом в Telegram-канале «Клуб защиты прав инвесторов» рассказал представитель юридического консультанта группы — компании «Степ Форвард».

В планы группы, куда входят Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ), также входит обращение в OFAC для разъяснения применения генеральных лицензий при разблокировке активов.

OFAC выдало лицензию на сворачивание операций с этими компаниями до 12 октября 2024 года. Аналогичную лицензию выдало и британское OFSI для разблокировки активов, структурированных через НРД.

По данным юридической компании Delcredere, казначейство Бельгии и минфин Люксембурга не применяют санкции США и Великобритании при разблокировке активов на счетах НРД. Однако Euroclear и Clearstream могут потребовать дополнительные лицензии при наличии связи активов с этими юрисдикциями.

Лицензия OFAC потенциально позволяет разблокировать активы НКЦ в американских банках-корреспондентах, но те заявили, что ею смогут воспользоваться только американские лица.

В конце мая депозитарий СПБ Биржи подал в OFAC (Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США) обращение для разблокировки финансовых активов иностранных клиентов.

Индекс Мосбиржи превысил 2 900 пунктов впервые с начала месяца.