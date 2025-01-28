Одна из российских бирж начнет работать без выходных

СПб-биржа с 1 февраля начнет проводить торги и по выходным дням, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы торговой площадки.

Уточняется, что торговая площадка начнет работать по субботам и воскресеньям с 10:00 до 19:00 мск. Такое решение принято по запросу участников торгов, отметили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что Московская биржа с 27 января возобновит проведение утренних торгов на фондовом и срочном рынках.

В середине декабря газета Financial Times написала, что 2024 год станет самым неблагоприятным для Лондонской фондовой биржи (LSE) со времен мирового финансового кризиса. С начала года биржу покинули 88 компаний, а количество первичных размещений акций составило всего 18.

Издание отмечало, что эти цифры обозначают худший результат для биржи за последние 15 лет. FT подчеркивает, что с 2020 года шесть компаний, входивших в индекс FTSE 100, решили уйти с LSE, предпочтя зарубежные биржи.

Ранее в России анонсировали переименование биржи с непроизносимым названием.