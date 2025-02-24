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Россиянам рассказали, вернут ли деньги по вкладам

Экономист Дворецкая: российские банки способны выплачивать проценты по вкладам
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Мария Девахина/РИА Новости

Появившиеся недавно в соцсетях сообщения о возможной заморозке вкладов являются беспочвенными, сообщила завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХИГС Алла Дворецкая в беседе с агентством «Прайм».

Как подчеркнула специалист, банки обычно возвращают деньги со вкладов при условии успешного возврата кредитов, выданных за счет привлеченных на депозиты средств.

Дворецкая назвала эту бизнес-модель отлаженной и не вызывающей опасений. Она уточнила, что кредитные организации привлекают не только деньги населения, но и покупают ценные бумаги, а также осуществляют иные вложения. По словам завкафедрой экономики, в общей сложности кредитный портфель российских банков оценивается 126 трлн рублей — это намного выше 50 с небольшим трлн, аккумулированных на вкладах.

В первой половине января кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что самыми надежными способами вложений сейчас являются вклад и накопительный счет.

Ранее россиянам рассказали, как выгодно вложить 1 млн рублей.

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