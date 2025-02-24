Число промышленных туристов в 2025 году превысит 2 млн человек

Почти 2,24 млн человек в России смогут посетить предприятия и объекты народного хозяйства в России в рамках программы промышленного туризма по итогам 2025 года. Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, в сравнении с 2024 годом этот трафик вырастет на 12%. В 2024-м число промышленных туристов достигло 2 млн, рост составил 40% к 2023 году.

В феврале исследование сервиса Туту показало, что каждый третий россиянин путешествует только в пределах РФ. 34% опрошенных выбрали именно такой вариант ответа на вопрос о предпочтительном направлении для отдыха. 27% все-таки выезжают отдыхать за границу, но все равно предпочитают проводить отпуск где-нибудь в России.

Почти каждый второй житель России путешествует два раза в год или даже чаще — 48% опрошенных предпочитают перезагружаться каждые полгода. 35% респондентов отдыхают только один раз в году. Еще реже — раз в два-три года — уезжают в отпуск 17% опрошенных.

По данным платформы YouTravel.me, в сфере внутреннего туризма наметился заметный тренд: российские путешественники все чаще выбирают авторские туры в удаленные регионы страны. Уже в январе было зафиксировано активное раннее бронирование летних поездок на Камчатку: 18% авторских туров приходится именно на это направление.

Ранее стало известно, для чего иностранные туристы чаще всего едут в Россию.