Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне все чаще выбирают отдаленные регионы России для путешествий

Камчатка лидирует по бронированиям среди отдаленных туристических маршрутов
close
Игорь Носов/РИА Новости

Этим летом ожидается увеличение спроса на отдаленные туристические маршруты. По данным платформы YouTravel.me, в сфере внутреннего туризма наметился заметный тренд: российские путешественники все чаще выбирают авторские туры в удаленные регионы страны.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, уже в январе зафиксировано активное раннее бронирование летних поездок на Камчатку: 18% авторских туров приходится именно на это направление. Наибольшей популярностью среди туристов здесь пользуются экскурсии, путешествия на внедорожниках, яхтинг, сплавы и пешие походы. В то же время интерес к вертолетным турам несколько снизился, тогда как спрос на внедорожные экскурсии растет.

По словам коммерческого директора YouTravel.me Валерия Бритауса, снижение спроса на вертолетные туры в первую очередь связано с увеличением их стоимости. Это произошло на фоне ухода с рынка основного игрока — компании «Витязь-Аэро» — и передачи ее активов Камчатскому авиапредприятию.

Также внимание путешественников привлекают Бурятия (17%), Красноярский край (11%), плато Путорана (10%) и Сахалин (8%). Эти регионы предлагают уникальные возможности для экотуризма, активного отдыха и знакомства с культурным наследием.

Ранее россияне полюбили пассивный отдых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами