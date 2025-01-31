Россияне все чаще выбирают отдаленные регионы России для путешествий

Этим летом ожидается увеличение спроса на отдаленные туристические маршруты. По данным платформы YouTravel.me, в сфере внутреннего туризма наметился заметный тренд: российские путешественники все чаще выбирают авторские туры в удаленные регионы страны.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, уже в январе зафиксировано активное раннее бронирование летних поездок на Камчатку: 18% авторских туров приходится именно на это направление. Наибольшей популярностью среди туристов здесь пользуются экскурсии, путешествия на внедорожниках, яхтинг, сплавы и пешие походы. В то же время интерес к вертолетным турам несколько снизился, тогда как спрос на внедорожные экскурсии растет.

По словам коммерческого директора YouTravel.me Валерия Бритауса, снижение спроса на вертолетные туры в первую очередь связано с увеличением их стоимости. Это произошло на фоне ухода с рынка основного игрока — компании «Витязь-Аэро» — и передачи ее активов Камчатскому авиапредприятию.

Также внимание путешественников привлекают Бурятия (17%), Красноярский край (11%), плато Путорана (10%) и Сахалин (8%). Эти регионы предлагают уникальные возможности для экотуризма, активного отдыха и знакомства с культурным наследием.

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