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Стало известно, для чего иностранные туристы чаще всего едут в Россию

Вице-президент РСТ Горин: иностранные туристы в РФ открывают новые направления
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Depositphotos

В России отмечается увеличение турпотока из других стран, учитывая, что на текущий год также прогнозируется рост отрасли. Иностранные путешественники приезжают, чтобы полюбоваться природой, принять участие в фестивалях и поохотиться на северное сияние. Многие также прибывают в рамках деловых поездок, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин Общественной Службе Новостей.

По словам эксперта, в прошлом году количество поездок в Россию выросло в 2,5 раза, причем 50% из них приходится на туристов из Китая. Далее следуют Саудовская Аравия, ОАЭ и другие. Турпоток растет во многом благодаря упрощенному визовому режиму и действующим для китайцев безвизовым групповым туристическим режимам.

География поездок достаточно обширна, но первые позиции традиционно приходятся на Москву и Петербург, где наиболее доступна гостиничная инфраструктура. Открывают туристы и новые направления, отметил специалист.

«Среди популярных маршрутов прошлого года можно выделить Мурманскую область, которая была особенно востребована у граждан Китая. Есть даже специальная программа – «Охота за северным сиянием». Но больше всего китайские туристы предпочитают приграничный туризм – здесь самое большое количество поездок», — рассказал Горин.

Возят туристов также в Казань и другие города России, добавил он. Зачастую путешественники привязывают поездку к событиям – например, к фестивалям.

В целом, несмотря на позитивные показатели, допандемийных объемов туризма 2019 года Россия пока не достигла, добавил эксперт. Чтобы выйти в этой сфере на новый уровень необходимо восстановление прямого авиасообщения с Европой и США, а также создание условий, которые позволят иностранным туристам расплачиваться своими картами внутри страны, заключил Горин.

Напомним, по данным Минэкономики РФ, за январь – ноябрь 2024 года турпоток иностранцев в Россию вырос на 40%, до 4 млн человек.

Также сообщалось, что китайцы массово устремились в Санкт-Петербург – число туристов из КНР в этом российском городе в 2024 году выросло почти втрое по сравнению с 2023 годом. Кроме того, поток туристов в Санкт-Петербург из Киргизии вырос вдвое, из Узбекистана – на 30%.

Ранее стало известно, что россияне окончательно перешли на внутренний туризм.

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