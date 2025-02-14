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Россияне окончательно перешли на внутренний туризм

Туту: большинство россиян предпочитают путешествовать внутри страны
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Shutterstock

Треть опрошенных россиян заявили, что чаще всего путешествуют по России. Это показало исследование Сервис Туту, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый третий россиянин путешествует только в пределах нашей страны. 34% опрошенных выбрали именно такой вариант ответа на вопрос о предпочтительном направлении для отдыха. 27% все-таки выезжают отдыхать за границу, но все равно предпочитают проводить отпуск где-нибудь в России.

На третьем месте у респондентов ответ «Почти или вообще не путешествую». То есть почти каждый седьмой соотечественник не имеет возможности или желания где-либо отдыхать — ни в России, ни за рубежом. 11% опрошенных успешно совмещают отдых сразу в двух направлениях — и в России, и за границей бывают примерно одинаковое число раз.

9% все-таки чаще уезжают из России, чтобы провести отпуск, но иногда предпочитают делать это в своей стране. Только 4% опрошенных признались, что отдыхают от работы за рубежом.

Почти каждый второй житель России путешествует два раза в год или даже чаще — 48% опрошенных предпочитают перезагружаться каждые полгода. 35% респондентов отдыхают только 1 раз в году. Еще реже — раз в два-три года — уезжают в отпуск 17% опрошенных.

«В том, что россияне предпочитают отдыхать дома, нет ничего удивительного: такая тенденция начала складываться еще с 2020 года, когда карантинные меры из-за ковида значительно ограничили возможности для перемещений. Именно тогда наши сограждане начали открывать для себя новые интересные места, появился и успешно развивается тренд на короткие двухдневные путешествия по стране. Огромную роль играет и масштабная господдержка туристической инфраструктуры — мы входим в период активного открытия новых гостиниц, глэмпингов, новых точек притяжения по всей стране», — рассказал Никита Коростелев, директор по GR в Туту, тревел-эксперт.

Ранее россияне назвали лучшие города для романтического путешествия.

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