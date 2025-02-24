В России резко подорожал шоколад

С 1 по 15 февраля 2025 года шоколад в плитках подорожал на 14% к аналогичному периоду 2024 года, до 336 рублей в среднем. Коробки шоколадных конфет прибавили в цене 11%, средний чек достиг 630 рублей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ресурса «Чек Индекс».

Шоколадные плитки в 2025 году покупали на 5% чаще, чем в 2024-м, а коробки шоколадных конфет — на 7%.

«В шоколадных изделиях россияне чаще выбирают продукцию из молочного шоколада. Спрос на шоколадную продукцию растет с общим увеличением продаж кондитерских изделий в целом, на фоне укрепления потребительской уверенности. Средний чек на шоколад и конфеты растет, в основном, за счет ценового фактора, на фоне роста затрат производителей в части какао-бобового сырья во всем мире», — отметили эксперты ресурса.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин 27 января заявил, что шоколад из какао-бобов в российских магазинах подорожает на 15-25% в 2025 году. Экономист пояснил, что причины такой тенденции связаны с увеличением затрат на сырье для шоколада. Балынин подчеркнул, что это мировая тенденция, цены на какао-бобы растут из-за неурожая какао-бобов в странах Западной Африки, являющихся ключевыми поставщиками какао-бобов по всему миру. Экономист заключил, что производители шоколада будут вынуждены повышать цены, искать резервы для сокращения издержек, в том числе не исключено ухудшение качества продукции — например, за счет использования заменителей какао-бобов.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало эскимо.