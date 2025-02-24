Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России резко подорожал шоколад

«Чек Индекс»: шоколадные плитки подорожали на 14% за год, конфеты — на 11%
close
Shutterstock

С 1 по 15 февраля 2025 года шоколад в плитках подорожал на 14% к аналогичному периоду 2024 года, до 336 рублей в среднем. Коробки шоколадных конфет прибавили в цене 11%, средний чек достиг 630 рублей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ресурса «Чек Индекс».

Шоколадные плитки в 2025 году покупали на 5% чаще, чем в 2024-м, а коробки шоколадных конфет — на 7%.

«В шоколадных изделиях россияне чаще выбирают продукцию из молочного шоколада. Спрос на шоколадную продукцию растет с общим увеличением продаж кондитерских изделий в целом, на фоне укрепления потребительской уверенности. Средний чек на шоколад и конфеты растет, в основном, за счет ценового фактора, на фоне роста затрат производителей в части какао-бобового сырья во всем мире», — отметили эксперты ресурса.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин 27 января заявил, что шоколад из какао-бобов в российских магазинах подорожает на 15-25% в 2025 году. Экономист пояснил, что причины такой тенденции связаны с увеличением затрат на сырье для шоколада. Балынин подчеркнул, что это мировая тенденция, цены на какао-бобы растут из-за неурожая какао-бобов в странах Западной Африки, являющихся ключевыми поставщиками какао-бобов по всему миру. Экономист заключил, что производители шоколада будут вынуждены повышать цены, искать резервы для сокращения издержек, в том числе не исключено ухудшение качества продукции — например, за счет использования заменителей какао-бобов.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало эскимо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами