Россиян предупредили о резком подорожании шоколада

Шоколад из какао-бобов в российских магазинах подорожает на 15-25% в 2025 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2025 году цены на шоколад из какао-бобов с высокой долей вероятности покажут высокие темпы роста. Предполагаю, что на 15-25%. Причины крайне объективные: в самую первую очередь связаны с увеличением затрат на сырье для шоколада. Это мировая тенденция, цены на какао-бобы растут. Причина — неурожай какао-бобов в странах Западной Африки, являющихся ключевыми поставщиками какао-бобов по всему миру.

Соответственно, производители шоколада будут вынуждены повышать цены, искать резервы для сокращения издержек, в том числе не исключено ухудшение качества продукции. Например, за счет использования заменителей какао-бобов», — отметил Балынин.

По его словам, важно, чтобы контроль за качеством шоколада проходил постоянно в течение 2025 года. Экономист не исключил также шринкфляцию на шоколад. По его словам, продавцы в целях частичного увеличения цены на плитку могут перейти к сокращению упаковок на 5-10 грамм.

Балынин рекомендовал покупателям при выборе шоколада читать состав и обращать внимание на массу плитки, а при наличии возможности дома перепроверять на весах массу приобретенного продукта.

По данным IT-компании «Эвотор», средняя цена плитки шоколада в России в конце 2024 года составляла около 1,31 рубля за грамм. Таким образом, стандартная плитка весом 100 граммов стоила примерно 131 рубль. За год стоимость шоколада увеличилась на 31%, а его средний вес уменьшился на 4%, достигнув 76 граммов. Цены на шоколад варьировались в зависимости от региона. Например, на Чукотке стоимость грамма шоколада составляла 2,61 рубля, в Санкт-Петербурге — 1,7 рубля, а в Москве — 1,53 рубля за грамм. Основными причинами роста цен стали увеличение стоимости какао-бобов из-за неурожая в Западной Африке, а также повышение затрат на упаковку и транспортировку. Исходя из оценки, в 2025 году грамм шоколада будет стоить 1,4-1,6 рубля, а 100 граммов — 140-160 рублей, цена 76 граммов шоколада составит 106,4-121,6 рубля.

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