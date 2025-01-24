В России резко подорожало эскимо

«Чек Индекс»: средний чек россиян на эскимо за год вырос на 14%

Средний чек россиян на эскимо в 2024 году составил 178 рублей (+14% по сравнению с 2023 годом). При этом средняя цена мороженого была 91 рубль (+11% за год), а число покупок увеличилось на 12%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» к Международному дню эскимо 24 января.

Лидером по числу покупок стало эскимо с ванильным вкусом.

«Эскимо, наряду с мороженым в стаканчиках и вафельных рожках, остается одним из топовых видов мороженого. В 2024 году на фоне жаркого лета, аномально теплой осени и начала зимы продажи мороженого, и в частности эскимо, демонстрировали показатели продаж заметно выше уровня предыдущего года. Ценник на эскимо также был выше в связи с ростом стоимости упаковки, сырья, персонала и повышенного спроса. Продажи были выше и из-за увеличения объемов туристического трафика», — отметили эксперты «Чек Индекса».

По их словам, цена мороженого при онлайн-заказе на 20-25% выше, чем в магазинах.

Исследование было проведено в январе 2025 года.

Ранее высокую инфляцию назвали новой нормой для россиян.