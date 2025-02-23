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В США заявили, что американские производители нефти не стремятся возвращаться в РФ

Глава Continental Resources Хэмм: нефтяники США не стремятся вернуться в Россию
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Максим Богодвид/РИА Новости

Американские производители нефти не планируют спешить вернуться на российский рынок в случае урегулирования российско-украинского конфликта из-за понесенных убытков. Об этом заявил Financial Times (FT) основатель нефтяной компании Continental Resources и спонсор предвыборной кампании Дональда Трампа Гарольд Хэмм.

«Многие потеряли там кучу денег. Я думаю, они будут очень сдержанны в своем желании вернуться. Время от времени там наступает мир, но не очень часто», — отметил собеседник агентства.

FT также пишет, что большинство опрошенных изданием аналитиков согласилось с оценкой Хэмма. Политические риски останутся высокими, поскольку санкции могут снова ужесточить с приходом к власти следующего состава Белого дома, утверждают аналитики.

По мнению экспертов, компании не будут спешить возвращаться на рынок, на котором «правила меняются в одночасье».

19 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что возвращение ряда американских компаний в Россию ожидается во втором квартале 2025 года. По его словам, процесс возвращения для американских компаний будет непростым, так как «многие ниши уже заняты».

До этого в интервью газете The New York Times Дмитриев рассказал, что американские нефтяные компании в скором времени могут вернуться в Россию, отметив, что у нефтяных компаний США был очень успешный бизнес.

Ранее стало известно, что Coca-Cola может вернуться в Россию.

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