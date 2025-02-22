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Трамп заявил, что ЕС планирует снизить тарифы на американскую продукцию

Трамп заявил, что ЕС намерен снизить тарифы на продукцию из США
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Samuel Corum - Pool via CNP/picture alliance/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз намерен снизить тарифы на американские товары. Его слова передает ТАСС.

«Европейский союз хочет вернуться. <...> Европейский союз хочет снизить свои тарифы», — отметил Трамп.

Он пояснил, что ранее США не могли продавать в ЕС американские автомобили или сельскохозяйственную продукцию.

До этого газета Politico со ссылкой на еврокомиссара по торговле и экономической безопасности Мароша Шевчович писала, что Европейский союз рассматривает идею о том, чтобы предложить США «Великую сделку», предусматривающую ряд торговых и других уступок Вашингтону.

Еврокомиссар пояснил, что Евросоюз может уменьшить пошлины на ввоз машин (сейчас составляют 10%), увеличить свои траты на оборону и внести изменения в законы, регулирующие деятельность цифровых корпораций.

При этом источник в Европе заявил Politico, что Брюссель готов дать ответ Вашингтону в случае появления обещанных американской стороной товарных пошлин для Европы.

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны сами виноваты, что в их отношениях с Соединенными Штатами возникли осложнения.

Ранее Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США.

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