Трамп заявил, что ЕС планирует снизить тарифы на американскую продукцию

Трамп заявил, что ЕС намерен снизить тарифы на продукцию из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз намерен снизить тарифы на американские товары. Его слова передает ТАСС.

«Европейский союз хочет вернуться. <...> Европейский союз хочет снизить свои тарифы», — отметил Трамп.

Он пояснил, что ранее США не могли продавать в ЕС американские автомобили или сельскохозяйственную продукцию.

До этого газета Politico со ссылкой на еврокомиссара по торговле и экономической безопасности Мароша Шевчович писала, что Европейский союз рассматривает идею о том, чтобы предложить США «Великую сделку», предусматривающую ряд торговых и других уступок Вашингтону.

Еврокомиссар пояснил, что Евросоюз может уменьшить пошлины на ввоз машин (сейчас составляют 10%), увеличить свои траты на оборону и внести изменения в законы, регулирующие деятельность цифровых корпораций.

При этом источник в Европе заявил Politico, что Брюссель готов дать ответ Вашингтону в случае появления обещанных американской стороной товарных пошлин для Европы.

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны сами виноваты, что в их отношениях с Соединенными Штатами возникли осложнения.

Ранее Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США.