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В Европе нашли способ избежать торгового конфликта с США

Bloomberg: в Евросоюзе предложили торговую «Великую сделку» с США
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Global Look Press

Европейский союз рассматривает идею о том, чтобы предложить США «Великую сделку», предусматривающую ряд торговых и других уступок Вашингтону. Об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шевчович, передает газета Politico.

Политик назвал президента США Дональда Трампа «большим любителем сделок». По словам Шевчовича, именно поэтому высказывалась инициатива создать своего рода впечатляющий пакет сделок.

Еврокомиссар пояснил, что Евросоюз может уменьшить пошлины на ввоз машин (сейчас составляют 10%), увеличить свои траты на оборону и внести изменения в законы, регулирующие деятельность цифровых корпораций.

При этом источник в Европе заявил Politico, что Брюссель готов дать ответ Вашингтону в случае появления обещанных американской стороной товарных пошлин для Европы.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны сами виноваты, что в их отношениях с Соединенными Штатами возникли осложнения.

Ранее Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США.

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