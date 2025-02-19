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ЕС запретит вещание еще восьми российских СМИ в Европе

AFP: новые санкции против включают запрет на вещание еще 8 российским СМИ в ЕС
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Virginia Mayo/AP

Новый пакет санкций Евросоюза против России подразумевает запрет на вещание еще восьми российским средствам массовой информации в ЕС. Об этом сообщает агентство AFP.

«(Евросоюз. – прим. ред.) запретит еще восьми российским СМИ вещать в Европе», — говорится в сообщении издания.

19 февраля послы 27 стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России.

По данным агентства Reuters, Брюссель в контексте очередного пакета санкций против РФ запретят импорт первичного алюминия из России

В свою очередь британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в 16-й пакет санкций Евросоюза против России войдут 13 банков, а также «больше» физических и юридических лиц, чем было включено ранее.

В ноябре 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что российские СМИ на практике доказали, что могут доносить до аудитории объективную информацию и непредвзятый анализ событий.

Ранее Венгрия заблокировала санкции ЕС против 27 физических лиц и организаций в РФ.

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