Мантуров рассказал о ситуации с активами зарубежных инвесторов в РФ

Мантуров: ушедшие из РФ с опционами инвесторы не обращались за выкупом активов

Ни один иностранный инвестор пока не воспользовался правом на обратный выкуп своих активов в РФ. При этом для многих это право уже истекло, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, пишет «Интерфакс».

«В каких-то, действительно, договорах продажи своих долей были заложены условия опционов. Но эти условия никто, свои решения, не обсуждал даже предварительно по возврату», — высказался Мантуров.

Он отметил, что в случае, если эти иностранные инвесторы захотят вернуться на российский рынок, им, скорее всего, придется обсуждать условия своего возврата с нуля.

Вице-премьер РФ напомнил, что сроки действия опционов были разными у тех, кто принимал решение о выходе из РФ до 2023 года, и после, когда президент Владимир Путин ограничил сроки опционов одним годом. Мантуров подчеркнул, что каждый отдельный случай возвращения в Россию иностранных компаний будет рассматриваться в индивидуальном порядке. С теми, с кем выгодно сотрудничество, РФ будет находить решения.

До этого стало известно, что некоторые иностранные инвесторы продолжают вкладываться в ценные бумаги российских компаний, несмотря на геополитическую ситуацию. Главной причиной такого решения, как писало агентство Bloomberg, является надежда получить сверхприбыль после завершения украинского конфликта и снятия санкций с РФ.

Ранее стало известно, каким был 2024 год для инвесторов.