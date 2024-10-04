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Стало известно, зачем иностранцы продолжают инвестировать в российские компании

Bloomberg: иностранцы инвестируют в российские компании в ожидании сверхприбыли

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Shutterstock

Иностранные инвесторы продолжают вкладываться в ценные бумаги российских компаний, несмотря на геополитическую ситуацию. Причина — надежда получить сверхприбыль после завершения российско-украинского конфликта и снятия санкций с РФ, пишет Bloomberg.

Самый популярный инструмент среди иностранцев — депозитарные расписки. Они представляют собой сертификат, удостоверяющий право собственности на ценные бумаги. Депозитарные расписки на российские активы на сегодняшний день продолжают обращаться за границей.

В конце прошлого месяца Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск российских инвесторов к Euroclear. С международного депозитария взыскали 131,9 млн рублей. Заявление было подано в июле прошлого года. Это был первый коллективный иск физлиц из РФ против площадки.

Ранее сообщалось, что зарубежные компании стали активно осваивать международные перелеты из РФ.

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