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Суд привлек семь экс-топов «Открытие Холдинга» к ответственности по долгам

Суд привлек к ответственности экс-топов «Открытия» по долгам в 1 трлн рублей
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Shutterstock

Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего «Открытие Холдинга», бывшего владельца банка «Открытие», Марии Булатовой привлек семерых бывших контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности по долгам, которые ориентировочно оцениваются в 1 триллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд определил наличие оснований для привлечения к ответственности основателя и экс-бенефициара группы «Открытие» Вадима Беляева, экс-президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, бывших гендиректоров Андрея Коняева и Павла Федосеева.

В числе лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, также оказались бывший президент банка «Открытие» Дмитрий Ромаев, бывший главный бухгалтер «Открытие Холдинга» Оксана Айсина, заместитель генерального директора «Открытие Холдинга» Михаил Назарычев и ООО «АБЕ Консалтинг», предоставлявшее бухгалтерские услуги компании. Требования к остальным ответчикам были отклонены.

В октябре 2024 года бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в хищении 3 млрд рублей, которые он якобы выдал в качестве кредита подконтрольной ему фирме. В материалах уголовного дела расследуется период 2016–2017 годов, когда Ромаев возглавлял наблюдательный совет банка и был членом его совета директоров. 17 октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере.

Ранее Верховный суд встал на сторону компании в споре с Т-банком о конвертации валют.

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