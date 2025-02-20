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Верховный суд встал на сторону компании в споре с Т-банком о конвертации валют

ВС обязал Т-банк выплатить юрлицу около 30 млн рублей в деле о конвертации валют
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Верховный суд обязал Т-банк выплатить юридическому лицу «Оптимум Интент» 30 млн рублей после того, как в феврале и марте 2022 года банк списал у компании средства в результате выгодной конвертации валют. Об этом сообщает РБК.

Суд постановил взыскать с Т-банка в пользу ООО «Оптимум Интент» неосновательное обогащение «в размере 30 140 797,91 рубля, судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 173 704 рублей, по апелляционной жалобе в размере 3 000 рублей».

Отмечается, что 27 февраля 2022 года юрлицо осуществило 18 операций по покупке валюты через кросс-курсы и 123 операции по конвертации валюты. 14 марта того же года банк обнаружил ошибку в расчете кросс-курсов валют в эти даты, ошибка произошла по вине работников банка. В результате банк в одностороннем порядке списал со счета организации $313,8 тысячи (28,3 млн рублей). В качестве основания было указано проведение корректировки по операциям конвертации.

После этого ООО «Оптимум Интент» обратилось в Арбитражный суд с иском к Т-банку.

До этого РБК со ссылкой на отчет материнской структуры банка — австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) сообщал, что чистый убыток Райффайзенбанка в 2024 году составил €240 млн.

Новость дополняется.

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