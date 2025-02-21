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В России заявили о готовности рассмотреть кооперацию с Boeing

Мантуров: Россия готова рассмотреть кооперацию с Boeing по закупке титана
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Александр Астафьев/РИА Новости

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия готова рассмотреть кооперацию с Boeing по закупке титана при желании компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мантуров напомнил, что после начала специальной военной операции на Украине Boeing принял решение «выйти из титановой долины», где были созданы мощности соответствующие по обработке первичного титана.

«Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать», — сказал первый вице-премьер.

Относительно перспективы возвращения самолетов Boeing на территорию России Мантуров заявил, что на данный момент по этому поводу не поступало никаких обращений.

На фоне потепления отношений России и США появились сообщения о возможном возвращении в РФ американской компании Boeing. Как отметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, официально об этом не заявлялось, а перед тем, как строить такие планы, нужно распутать «санкционный клубок». По его мнению, решение будет не за компанией, а за политиками.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о желании Boeing вернуться в Россию.

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