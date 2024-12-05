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Знаменитая тюрьма «Кресты» может стать «многофункциональным центром»

ДОМ.РФ выставил на аукцион бывшую тюрьму Кресты в Санкт-Петербурге

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ДОМ.РФ

Территорию бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге выставили на продажу. Начальная цена лота — 1,052 млрд руб. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

«В составе лота участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв.м. Часть из них входит в состав выявленного объекта культурного наследия. После реставрации и современного приспособления здесь может расположиться многофункциональный центр», — рассказали в ДОМ.РФ.

Пятиглавая церковь святого благоверного князя Александра Невского, которая тоже является частью комплекса, продаже не подлежит.

Торги состоятся 21 февраля 2025 года. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 17 февраля.

Решение о переносе СИЗО было принято еще в 2006 году, однако строить новый изолятор «Кресты-2» в Колпино закончили только в 2017 году. В декабре туда перевели всех заключенных.

С мая 2023 года агентские полномочия по управлению комплексом «Кресты» осуществляет ДОМ.РФ, в чьи обязанности входит реализация неиспользуемого федерального имущества.

Подробнее о том, что происходило в стенах самой известной тюрьмы России, — в репортаже «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что суды в России отправили под стражу 61 тысячу граждан за девять месяцев 2024 года.

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