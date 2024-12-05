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В России выставили на аукцион СИЗО «Кресты»

«Дом.РФ» выставил на аукцион бывшее СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге

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ДОМ.РФ

Государственная компания «Дом.РФ» выставила на аукцион бывший следственный изолятор (СИЗО) «Кресты» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

«В составе лота: участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв. м. Часть из них входят в состав выявленного объекта культурного наследия. После реставрации и современного приспособления здесь может расположиться многофункциональный центр», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что начальная цена лота составит 1,052 млрд рублей. Сами торги планируется провести 21 февраля 2025 года. Заявку для участия в аукционе можно отправить до 17 февраля.

В петербургских «Крестах» за все время их существования перебывали сотни тысяч человек — от карманников и бандитов до поэтов и генералов. За 125 лет сбежать из русской Бастилии смогли единицы, и то ненадолго. Корреспондент «Газеты.Ru» посетил заброшенную тюрьму, которая теперь ждет своего покупателя, и узнал, как из самой прогрессивной она стала самой пугающей.

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