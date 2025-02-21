Стал известен средний размер микрозайма в России

НБКИ: средний размер микрозайма в России в январе снизился на 1,4% к декабрю

Средний размер микрозайма в России в январе сократился относительно декабря на 1,4%, до 10,27 тысячи рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом относительно января 2024 года размер среднего займа вырос на 6,9%. В январе 2024 года показатель был равен 9,6 тысячи рублей. Такие выводы сделали на основании информации, полученной от около 2 тысяч микрофинансовых организаций России.

На этой неделе генеральный директор онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman Артем Быков сообщил, что доля микрозаймов россиян на отпуск в 2024 году почти вдвое упала по сравнению с 2022 годом и почти втрое — с 2021 годом.

Он уточнил, что россиянам в 2023–2024 годах было сложнее получить одобрение на займы из-за усиления мер ЦБ, направленных на сдерживание темпов роста закредитованности граждан.

В декабре арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова сказала, что вероятность появления ограничения «один кредит в одни руки» в России довольно высока.

Ранее стало известно, жители каких городов России чаще берут микрозаймы.