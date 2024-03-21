Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, жители каких городов России чаще берут микрозаймы

Займер: жители Москвы, Петербурга и Омска чаще берут займы до зарплаты

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Жители Москвы в 2023 году взяли 237,5 тыс. займов «до зарплаты» займы на две-три недели на сумму до 30 тыс. руб. под несколько сотен процентов годовых на общую сумму 2,6 млрд руб. Это 5,1% от всего количества выданных займов и 6,1% от общего объема выдач за 2023 год. Столица стала лидером по числу и объему взятых микрокредитов. Об этом говорится в исследовании микрофинансовой компании «Займер», которое есть у «Газеты.Ru».

На втором месте расположился Санкт-Петербург, который по аналогичным показателям уступает Москве в два раза. Всего за прошлый год жителям Петербурга было выдано 118,4 тыс. займов на общую сумму 1,2 млрд руб. Это 2,5% от количества и 2,8% от объема выдач по стране.

Следующие три места со схожими показателями занимают Омск, Новосибирск и Екатеринбург. Доля этих городов-миллионников в общем количестве выданных займов «до зарплаты» в 2023 году оказалась на уровне 1,3%, 1,2% и 1,1% соответственно.

Также в топ-10 городов по числу микрозаймов вошли Краснодар, Красноярск, Казань, Челябинск и Уфа. Их доля в общем числе выдач не превысила 1% и колеблется на уровне около 0,9%.

«Статистика полностью соответствует географическому распределению населения в России — большая часть граждан проживает в крупных городах, поэтому на них приходится основной процент выдач» — отметили аналитики компании.

В МФК «Займер» провел исследование в марте 2024 года. Аналитики изучили заявки на займы «до зарплаты» по всей стране за 2023 год и выяснили, на какие города приходится больше всего выдач.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что россияне стали вдвое реже запрашивать крупные займы от 50 тыс. руб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами