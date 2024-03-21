Стало известно, жители каких городов России чаще берут микрозаймы

Жители Москвы в 2023 году взяли 237,5 тыс. займов «до зарплаты» займы на две-три недели на сумму до 30 тыс. руб. под несколько сотен процентов годовых на общую сумму 2,6 млрд руб. Это 5,1% от всего количества выданных займов и 6,1% от общего объема выдач за 2023 год. Столица стала лидером по числу и объему взятых микрокредитов. Об этом говорится в исследовании микрофинансовой компании «Займер», которое есть у «Газеты.Ru».

На втором месте расположился Санкт-Петербург, который по аналогичным показателям уступает Москве в два раза. Всего за прошлый год жителям Петербурга было выдано 118,4 тыс. займов на общую сумму 1,2 млрд руб. Это 2,5% от количества и 2,8% от объема выдач по стране.

Следующие три места со схожими показателями занимают Омск, Новосибирск и Екатеринбург. Доля этих городов-миллионников в общем количестве выданных займов «до зарплаты» в 2023 году оказалась на уровне 1,3%, 1,2% и 1,1% соответственно.

Также в топ-10 городов по числу микрозаймов вошли Краснодар, Красноярск, Казань, Челябинск и Уфа. Их доля в общем числе выдач не превысила 1% и колеблется на уровне около 0,9%.

«Статистика полностью соответствует географическому распределению населения в России — большая часть граждан проживает в крупных городах, поэтому на них приходится основной процент выдач» — отметили аналитики компании.

В МФК «Займер» провел исследование в марте 2024 года. Аналитики изучили заявки на займы «до зарплаты» по всей стране за 2023 год и выяснили, на какие города приходится больше всего выдач.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что россияне стали вдвое реже запрашивать крупные займы от 50 тыс. руб.