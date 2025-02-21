Роспатент продлил товарные знаки Zara, Bershka и Stradivarius на 10 лет

Роспатент в ноябре 2022 года продлил свидетельство испанской компании Inditex Group, владеющей брендами одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, на 10 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Таким образом, в России продолжают действовать товарные знаки компании.

15 февраля вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин сообщил о проведении переговоров о возможном возвращении на российский рынок брендов, принадлежащих группе Inditex. По его словам, на данном этапе они носят неофициальный характер, и представители брендов прощупывают почву для потенциального возвращения.

17 февраля СТЦ отправил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. Союз провел опрос среди более 100 крупнейших торговых центров страны. Более половины из них подтвердили готовность сотрудничать с этими брендами и предложили помещения для немедленной аренды.

Ранее в Костроме закрылась льняная мануфактура из-за ухода Zara.