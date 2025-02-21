Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роспатент продлил товарные знаки Zara, Bershka и Stradivarius на 10 лет

РИА Новости: в России продолжает действовать товарный знак бренда Zara
close
Global Look Press

Роспатент в ноябре 2022 года продлил свидетельство испанской компании Inditex Group, владеющей брендами одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, на 10 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Таким образом, в России продолжают действовать товарные знаки компании.

15 февраля вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин сообщил о проведении переговоров о возможном возвращении на российский рынок брендов, принадлежащих группе Inditex. По его словам, на данном этапе они носят неофициальный характер, и представители брендов прощупывают почву для потенциального возвращения.

17 февраля СТЦ отправил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. Союз провел опрос среди более 100 крупнейших торговых центров страны. Более половины из них подтвердили готовность сотрудничать с этими брендами и предложили помещения для немедленной аренды.

Ранее в Костроме закрылась льняная мануфактура из-за ухода Zara.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами