Костромская льняная мануфактура не смогла пережить уход Zara Home и IKEA

Льняная мануфактура в Костроме полностью прекратит свою работу. Предприятие так и не смогло пережить потерю крупных западных заказчиков — Zara Home и IKEA. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на одного из владельцев фабрики Романа Петрова.

«Решение о закрытии предприятия принято. Оно принято по экономическим причинам. На сегодняшний день предприятие приносит убыток 5 млн рублей ежемесячно», — поделился он.

Сейчас мануфактура заканчивает с последним сырьем после чего остановится. Склады и производственные помещения с выходом к реке и ЖД-путями уже выставлены на торги. Их продают за 800 млн рублей. Также продается здание училища при мануфактуре. Его стоимость составляет 41 млн рублей.

Костромская льняная мануфактура была основана еще в 1865 году купцами Коншиным, Кашиным и братьями Третьяковыми. В конце XIX века предприятие считалось крупнейшим производством льняных изделий в Европе.

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