Трамп заявил, что угрозы США заставили БРИКС отказаться от новой валюты

Президент США Дональд Трамп утверждает, что государства БРИКС отказались от планов создать собственную альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести 150%-ные пошлины, а также прекратить с ними торговлю. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что государства БРИКС хотели создать новую валюту, возможно, планировали использовать китайский юань, но после угрозы Вашингтона «они передумали».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва в ближайшее время проинформирует своих друзей из БРИКС о результатах состоявшихся накануне переговоров с США.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо». По его словам, Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга.

Ранее в Германии предрекли переключение ЕС на торговлю с БРИКС из-за вражды с Трампом.