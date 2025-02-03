В Германии предрекли переключение ЕС на торговлю с БРИКС из-за вражды с Трампом

Если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из Евросоюза, то это активизирует торговлю европейских стран с странами БРИКС, в том числе – с Россией, считает депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер. К Америке Европа предпримет ответные меры, заявил он НСН.

Трамп стремится сделать так, чтобы Штаты правили миром, и в этом его можно понять, убежден Зингер. Однако нельзя недооценивать ЕС, который может переключиться и выстроить отношения со странами БРИКC.

«И БРИКС откроет потом еще дверь в Россию. Там один «Северный поток» сейчас еще работает, можно сразу покупать русский газ. Президент РФ Путин предлагает постоянно: «Покупайте, если хотите». Пока Европа на это не согласится, но дискуссии уже начинаются <…>», — объяснил депутат.

Вернуться к закупкам российского газа планируется после завершения украинского конфликта, а этого хочет и Трамп, поэтому на такой сценарий шансы хорошие, добавил он. Что касается торговых пошлин, то если соответствующее решение будет принято, последуют ответные меры – ЕС также введет пошлины, особенно с учетом того, что там сейчас «все против Трампа», убежден Зингер.

«Поэтому это может случиться, отношения с Америкой могут измениться и стать хуже», — заключил депутат.

Напомним, Трамп накануне подписал указ о введении 25%-ных пошлин на товары из Мексики и Канады и 10%-ных — из Китая. До этого мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно.

Свои действия политик объяснил защитой американского бизнеса, а также созданием стимула для Мексики и Канады в борьбе с наркоторговлей, пообещав, что в ближайшее время Штаты введут пошлины и на европейские товары.

Ранее Шольц пригрозил Трампу в ответ на угрозы ввести пошлины на товары из ЕС.