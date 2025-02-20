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Рынку недвижимости в России предрекли массовые банкротства

Экономист Литвиненко: рынок недвижимости ждет массовое банкротство застройщиков
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российский рынок жилья ждут массовые банкротства застройщиков, предупредила экономист Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам Литвиненко, в настоящее время сфера недвижимости столкнулась с затовариванием — около 60% лотов не распроданы. Несмотря на спад объема продаж, девелоперы не спешат делать скидки, отметила эксперт. Как пояснила экономист, дело в том, что застройщикам проще объявить себя банкротами, чем выполнять обязательства перед пайщиками.

На этой неделе руководитель практики реструктуризации и банкротства «ЮР-ПРОЕКТ» Виктор Панченко сообщил, что банкротство застройщика — это серьезная проблема для дольщиков, но закон предусматривает три механизма их защиты.

В первой половине февраля управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что в новостройках Старой Москвы по итогам января 2025 года продается 49,5 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 2,9 млн кв. м. За минувший месяц объем предложения в лотах сократился на 5,4%, по площади — на 6,5%.

Ранее в России оценили возможность кризиса на рынке недвижимости.

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