Новак заявил о занятости многих ниш на рынке РФ

Новак: много освободившихся ниш заняты производителями РФ и дружественных стран

Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что после ухода иностранных компаний с рынка РФ многие освободившиеся ниши оказались заняты отечественными производителями или партнерами из дружественных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул, что возвращение иностранных компаний и инвесторов в Россию возможно только на выгодных для нее условиях. По его словам, РФ должна руководствоваться исключительно своими национальными интересами.

«Многие освободившиеся ниши уже заняты российскими производителями либо партнерами из дружественных стран, это важно учитывать», — сказал Новак.

Он добавил, что работа по достижению технологического лидерства в ключевых отраслях будет продолжена даже в случае изменения внешних обстоятельств. По словам Новака, для успешного развития ключевых секторов экономики России необходимо наличие собственных передовых технологий в ключевых областях.

20 февраля первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что на российский рынок будут принимать обратно только те иностранные бренды, в которых заинтересована сама РФ.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что японский бренд одежды UNIQLO рассматривает возможность возвращения в Россию. Официальных заявлений от представителей компании не поступало.

В свою очередь политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров говорил, что McDonald's может вернуться на российский рынок к концу 2025 года.

Ранее были раскрыты три главных условия возвращения западных компаний в Россию.