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Политолог обозначил сроки возвращения McDonald's в Россию

Политолог Сипров: McDonald's может вернуться на рынок РФ до конца 2025 года
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Willy Kurniawanю/Reuters

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может вернуться на российский рынок к концу 2025 года. Об этом Aif.ru рассказал политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Процесс возвращения западных бизнесов в Россию будет растянут по времени, причем, полагаю самым важным фактором станет степень лояльности Вашингтону тех стран, где находятся штаб-квартиры компаний-возвращенцев», — сказал эксперт.

Сипров добавил, что в числе первых в Россию вернутся такие бренды, как PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson и Nike. Также работу на российском рынке могут продолжить Ford, нефтесервисные компании и зерновые трейдеры.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что принадлежащие испанской Inditex сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовятся вернуться в Россию. По его данным, компания изучают ситуацию на российском рынке и архивные документы, чтобы заранее представлять расклад сил на случай изменения политической обстановки.

Ранее в Госдуме оценили вероятность возвращения западных брендов в Россию.

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