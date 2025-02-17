Компания UNIQLO может возобновить продажи в России

Японский бренд одежды UNIQLO рассматривает возможность возвращения в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на бывших сотрудников магазина.

По данным канала, несколько бывших сотрудников UNIQLO в общем чате спросили руководство о возможности возвращения бренда на территорию страны. Точного ответа на свое обращение они не получили, владельцы точки ответили, что «все в процессе».

Официальных заявлений от представителей компании не поступало. Источник канала в Минпромторге заявил, что для возвращения большой сети магазинов необходимо порядка 1,5–2 лет, чтобы заново наладить производство.

До этого аналитики компании Kokoc Group сообщили, что несмотря на то, что в 2022 году произошел массовый уход брендов из России, сегодня на рынке наблюдается нарастающий тренд на возвращение ушедших брендов. По данным исследователей, в четвертом квартале 2024 года вернулись уже 235 компаний. В Kokoc Group прогнозируют, что в 2025 году могут вернуться уже 350 компаний.

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