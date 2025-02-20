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Банк России оценил масштабы мошенничества с кредитами

Банк России: объем кредитного мошенничества приблизился к 13 млрд рублей
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Максим Блинов/РИА Новости

Объем кредитного фрода (мошенничества) в 23 крупнейших банках России по итогам 2024 года достиг 12,8 млрд рублей, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов, пишет агентство ТАСС.

Он уточнил, что общий объем операций без согласия клиентов составил в прошлом году 26,9 млрд рублей.

Больше всего денег мошенники получили за счет переводов от россиян — только в четвертом квартале (октябрь — декабрь) аферисты вывели 2,3 млрд рублей. На второй позиции — выдачи через банкоматы (664 млн рублей), а на третьем месте — через кассы банков (133 млн рублей).

На этой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк обяжет российские банки добавить возможность сообщать о мошенниках в своих мобильных приложениях. Также те, кто пострадал от мошенников, смогут получить справку для обращения в полицию прямо в мобильном приложении.

Во второй половине января доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что всплески финансового мошенничества в России стоит ожидать в месяцы с праздниками (23 февраля, 8 марта и период с 1 по 9 мая 2025 года). В эти дни мошенники особенно активны, придумывают новые способы кражи денег у жертв на основе публичной информации.

Ранее пенсионеров предупредили о новой схеме мошенников из-за доиндексации.

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