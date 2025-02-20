Россиянам станет проще сообщать о мошенниках в приложении банка

Центробанк обяжет российские банки добавить возможность сообщать о мошенниках в своих мобильных приложениях, сообщается в Telegram-канале «Ведомости» со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

Также те, кто пострадал от мошенников, смогут получить справку для обращения в полицию прямо в мобильном приложении.

Опцию планируют внедрить с октября 2025 года.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Сбера, опция «Сообщить о мошеннике» доступна в приложении «Сбербанк Онлайн» с 2019 года.

«Клиенты с помощью данного сервиса могут оперативно связаться с банком и предотвратить попытку хищения, если мошенникам уже известны данные банковской карты или код из СМС», — сообщили в Сбере.

Также в пресс-службе банка отметили, что клиенты Сбера могут сообщить через мобильное приложение информацию о мошенниках или их реквизиты. После проверки специалистами Сбера эту информацию используют для усиления защиты.

В пресс-службе добавили, что всего в приложении «СберБанк Онлайн» доступно около 20 сервисов по кибербезопасности.