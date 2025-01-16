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Россиянам рассказали, когда ждать активизации мошенников

Экономист Щербаченко предупредил о всплесках мошенничества в феврале, марте, мае
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Всплески финансового мошенничества в России стоит ожидать в месяцы с праздниками (23 февраля, 8 марта и период с 1 по 9 мая 2025 года). В эти дни мошенники особенно активны, придумывают новые способы кражи денег у жертв на основе публичной информации, заявил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Мошенники в эти даты активно используют шантаж и социальную инженерию. Любая информация о появлении новой выплаты от государства немедленно приводит к созданию групп в социальных сетях или сайтов с фиктивной информацией и фишинговыми ссылками. Ситуация остается сложной. В неполном 2024 году ЦБ инициировал блокировку 14,8 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 48,6 тыс. телефонных номеров, использованных злоумышленниками, для последующей блокировки», — отметил экономист.

По его словам, наиболее популярными методами мошенничества остаются «взлом Госуслуг», сообщения в социальных сетях и мессенджерах от имени начальников, а также «звонки от операторов сотовой связи о завершении срока работы сим-карты». Получая доступ к банковским приложениям, мошенники оформляют на жертв онлайн-микрозаймы и кредиты в банках, пояснил Щербаченко.

Для защиты эксперт рекомендовал обязательно оформить самозапрет на заключение договоров кредитования через «Госуслуги» с 1 марта 2025 года.

По данным ЦБ, в 2023 году мошенники похитили у клиентов банков в России 15,8 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем годом ранее. В третьем квартале 2024 года аферисты украли у клиентов банков 9,3 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем во втором квартале и в 2,2 раза превышает средний показатель за предыдущие четыре квартала.

Ранее Госдума поддержала введение «периода охлаждения» по кредитам для защиты от мошенников.

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