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Россиянам назвали способ избавления от долгов

Аналитик Ефанов посоветовал первым делом гасить кредит с наибольшей ставкой
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Если россиянин оформил большое количество кредитов, то в первую очередь ему стоит начать гасить ту задолженность, по которой у заемщика набольшая ставка, посоветовал аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов в беседе с «Лайф».

После того, как кредит с наибольшей процентной ставкой будет погашен, можно начинать вносить деньги по займу со ставкой поменьше, отметил Ефанов.

Как добавил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, должник в случае отсутствия возможности внесения очередного платежа должен сразу уведомить об этом банк. В противном случае, придется оплатить не только проценты и саму сумму, но также штрафы и пени.

Гусятников объяснил, что если заемщик приходит сам и выражает готовность расплачиваться по кредиту в будущем, то банк обычно идет навстречу.

На этой неделе доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россиянам невыгодно возвращать ипотеку досрочно, если ставки по ней хотя бы на 1–3 процентных пункта ниже, чем по банковским вкладам. По его словам, если вместо досрочного погашения жилищного кредита разместить средства на вкладе, выгода может составить 400 тыс. рублей.

Ранее россиянам назвали адекватную ставку по кредиту.

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