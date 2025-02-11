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Цена золота обновила исторический максимум

Цена на золото на бирже Comex достигла рекордных $2 953,2 за унцию
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Depositphotos

На бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, передает ТАСС.

По его данным, фьючерс с поставкой в апреле этого года торговался по $2 953,2 за тройскую унцию. При этом его цена к 04:12 увеличилась на 1,72% и составила $2 953,8. После 04:17 рост стоимости фьючерса замедлился.

Накануне финансист Сергей Кикевич обратил внимание россиян на золото, если они хотят обеспечить получение доходов в старости. Тремя наиболее эффективными способами для этого являются вложения в недвижимость, программа долгосрочных сбережений и брокерский счет. По мнению эксперта, инвестиционный портфель лучше диверсифицировать портфель на российские акции, облигации и золото. Также он призвал не забывать о традиционно наиболее распространенном и простом способе – вложении денег в недвижимость. Квартиру можно продать в любой момент, сдавать и получать деньги – все это будет защитой от инфляции в старости.

Ранее тысячи золотых слитков изъяли из Банка Англии.

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