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В Калининградской области у компании отозвали лицензию на продажу алкоголя

У компании «Кнайпхоф» отозвали лицензию на продажу алкоголя в 24 магазинах
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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Лицензия компании «Кнайпхоф» на продажу алкогольной продукции в розницу временно прекратила действие в 24 магазинах, расположенных в Калининграде, Мамоново, Светлом, Советске, Гвардейске, Зеленоградске и Гурьевском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства контроля и надзора по Калининградской области.

Лицензия была приостановлена в связи с тем, что в магазине, расположенном на улице Полоцкой в областном центре, была выявлена продажа алкогольной продукции после 23:00. Компания была привлечена к административной ответственности и оштрафована. Материалы дела будут переданы в Росалкогольтабакконтроль для дальнейшего рассмотрения вопроса о возможности аннулирования лицензии.

В ведомстве отметили, что ограничение на продажу алкоголя распространяется на все торговые точки компании, имеющие соответствующую лицензию.

18 февраля сообщалось, что администрация Тюмени планирует ввести временный запрет на продажу алкоголя в дни проведения городских мероприятий, посвященных «Последнему звонку» (24 мая) и «Дню города» (26 мая).

До этого сообщалось, что двое из трех россиян одобряют предложение Следственного комитета РФ о запрете продажи алкоголя людям в возрасте до 21 года. Это показал опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее врач ответил, опасен ли для россиян тренд на экзотический алкоголь.

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