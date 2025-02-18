В Тюмени на два дня введут запрет на продажу алкоголя

Администрация города Тюмени планирует ввести временный запрет на продажу алкоголя в дни проведения городских мероприятий, посвященных «Последнему звонку» (24 мая) и «Дню города» (26 мая). Данная информация опубликована в проекте постановления на сайте городской администрации.

Документ устанавливает временный запрет на реализацию алкогольной продукции в розничной торговле в указанные даты. Исключение составляют магазины беспошлинной торговли и предприятия общественного питания (рестораны, кафе и т.д.), где продажа алкоголя разрешена в обычном режиме. Решение направлено на обеспечение общественного порядка и безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий.

До этого двое из трех россиян одобряют предложение Следственного комитета РФ о запрете продажи алкоголя людям в возрасте до 21 года. Это показал опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Практически две трети россиян (65%) одобряют инициативу, каждый пятый (20%) — против запрета, 15% — пока не определились.

Ранее врач ответил, опасен ли для россиян тренд на экзотический алкоголь.