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Большинство россиян поддерживают сухой закон для лиц моложе 21 года

Двое из трех россиян поддерживают сухой закон для лиц моложе 21 года
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Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

Двое из трех россиян одобряют предложение Следственного комитета РФ о запрете продажи алкоголя людям в возрасте до 21 года. Это показал опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Практически две трети россиян (65%) одобряют инициативу, каждый пятый (20%) — против запрета, 15% — пока не определились.

Семеро из десяти граждан, не употребляющих алкоголь, поддерживают предложение.

Граждане в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, согласны с предложением СК РФ (71%).

Большую поддержку инициатива получила у женщин (73% против 58% — у мужчин). Несогласные с запретом недоумевают: «В армию — с 18, а алкоголь — с 21?!» Опасаются россияне и нелегальных схем: «Следует ожидать расцвета самогоноварения и контрафактных продаж из-под полы».

Ранее врач объяснила, чем клинический алкоголик отличается от «выпивающего».

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