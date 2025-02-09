Большинство россиян поддерживают сухой закон для лиц моложе 21 года

Двое из трех россиян поддерживают сухой закон для лиц моложе 21 года

Двое из трех россиян одобряют предложение Следственного комитета РФ о запрете продажи алкоголя людям в возрасте до 21 года. Это показал опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Практически две трети россиян (65%) одобряют инициативу, каждый пятый (20%) — против запрета, 15% — пока не определились.

Семеро из десяти граждан, не употребляющих алкоголь, поддерживают предложение.

Граждане в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, согласны с предложением СК РФ (71%).

Большую поддержку инициатива получила у женщин (73% против 58% — у мужчин). Несогласные с запретом недоумевают: «В армию — с 18, а алкоголь — с 21?!» Опасаются россияне и нелегальных схем: «Следует ожидать расцвета самогоноварения и контрафактных продаж из-под полы».

Ранее врач объяснила, чем клинический алкоголик отличается от «выпивающего».