Заемщикам объяснили, какой кредит не нужно будет отдавать банку

Аналитик Солдатенкова: кредит с нарушением антифрода можно будет не возвращать

С 1 сентября вступит в силу закон о периоде охлаждения при выдаче кредитов, согласно которому можно будет не выплачивать заем, выданный с нарушением антимошеннических норм. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

По ее словам, такая возможность появляется лишь при возбуждении уголовного дела о хищении средств.

Она подчеркнула, что новые меры могут повлиять на то, что доступность заемных средств для отдельных категорий граждан в моменте может снизиться.

Также в период охлаждения от уже выданного продукта могут отказаться заемщики, которые просто передумали пользоваться деньгами.

13 февраля президент России Владимир Путин утвердил закон, направленный на защиту граждан от финансового мошенничества, который вводит «период охлаждения» для потребительских кредитов. Также закон освобождает заемщиков от обязательств по кредитам в случае, если кредитор не соблюдает антифрод-процедуры.

Ранее Набиуллина назвала число охлажденных денежных переводов в России за месяц.