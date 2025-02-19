Набиуллина назвала число охлажденных денежных переводов в России за месяц

Крупные банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тыс. переводов на счета из базы данных Центробанка. Об этом на площадке форума «Кибербезопасность в финансах» заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, трансляция выступления ведется в Telegram-канале финансового регулятора.

По ее словам, такие меры принимаются в рамках закона, который ввел двухдневный период «охлаждения» при денежных переводах. Данная процедура значительно осложняет жизнь мошенникам.

«Правда, через 2 дня часть людей все равно делают эти операции, когда период охлаждения заканчивается», — заявила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что порядка 60% людей за это время успевают понять, что попали под влияние мошенников, среди остальных 40% операции проводятся сознательно при помощи дропперов («дроппер» — человек, чья банковская карта используется для перевода или обналичивания похищенных денег — прим. ред.), однако на данный аспект следует обратить внимание.

До этого заместитель главы МВД России Андрей Храпов в ходе форума заявил, что министерство предложило наделить полномочиями следователей во внесудебном порядке блокировать подозрительные переводы на 10 дней.

Ранее в Госдуме предложили временно блокировать средства от продажи недвижимости.