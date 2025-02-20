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В России с 1 марта вырастут пенсии и пособия

Юрист Кузнецова: в России на 4,4% вырастут военные пенсии с 1 марта
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

С 1 марта 2025 года в России повысят военные пенсии, пособия по беременности и родам для некоторых категорий женщин, а также другие социальные выплаты. Об этом Life.ru рассказала юрист Елена Кузнецова.

По ее словам, индексация также коснется пожарных, полицейских, судебных приставов, сотрудников Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний.

Она подчеркнула, что прибавка к пенсии также будет касаться жен военных.

Так, в марте будут проиндексированы выплаты военным, включая доплаты за январь и февраль 2025 года.

До этого министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в России 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 14,75%.

В ведомстве уточнили, что около 3,5 миллиона получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения — это участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных, техногенных катастроф.

До этого «Парламентская газета» сообщала, что в России хотят установить минимальный размер ежемесячной надбавки к пенсиям всех ветеранов труда на уровне не менее 2 тыс. рублей и обеспечить их ежегодную индексацию.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить сотни тысяч рублей из накопительной пенсии.

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