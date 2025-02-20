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Евросоюз и Европарламент договорились о поддержке реформ в Молдавии

В ЕС предварительно договорились о поддержке Молдавии на €1,8 млрд
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Представители совета Евросоюза и Европарламента достигли предварительного соглашения о поддержке реформ и экономического роста в Молдавии более чем на €1,8 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что предварительное соглашение о создании механизма реформ и роста для Молдавии должно поддерживаться с 2025 по 2027 год. Оно предполагает предоставление республике €385 млн в грантах и €1,5 млрд в займах.

Подчеркивается, что соглашение теперь должно быть одобрено представителями государств — членов ЕС в совете и Европарламентом. 

До этого сообщалось, что Кишинев не хочет платить взносы за членство в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2025 году.

В декабре в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) заявили, что вмешательство Европейского союза во внутренние дела Молдавии привело к катастрофической поляризации общества в этой стране. В СВР подчеркнули, что ЕС относится к Молдавии «как к своему вассалу». Кроме того, в разведке полагают, что под молдавскую государственность была заложена «бомба замедленного действия».

Ранее в Молдавии попросили Вашингтон прояснить участие USAID в поддержке Санду.

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